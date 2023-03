Iwwerdeems huet de F91 Diddeleng géint d'Fola gewonnen an Hesper klappt Déifferdeng. De Swift bleift domat an der Tabell weider 3 Punkte virum F91.

Wärend e Dënschdeg den Owend nach EM-Qualifikatiounsmatcher duerch ganz Europa gespillt goufen, stoung um Mëttwoch am nationale Futtball-Championnat schonn den 22. Spilldag um Programm.

D'Jeunesse, virum Spilldag op der 6. Plaz an der Tabell, krut et mam Tabelle-Fënnefte Racing ze dinn. Viru 662 Spectateuren op der Escher Grenz, ass d'Lokalekipp besser an de Match komm an ass deemno och verdéngt no 8 Minutten duerch de Soares a Féierung gaangen. No engem Schoss vum Larrière huet de Soares am séierste reagéiert a konnt de Ball an de Filet drécken. Nëmme 5 Minutte méi spéit sollt den Arbitter op der anerer Säit op de Punkt weisen. Eelefmeter fir de Racing. De Muratovi huet sech dës Chance net entgoe gelooss an den Ausgläich fir déi Stater markéiert. Virun der Paus war et een ausgeglache Match, sou dass et mat engem 1:1 an d'Kabinne gaangen ass.

Och an der zweeter Hallschent huet et deenen zwou Ekippen am Ofschloss un der leschter Konsequenz gefeelt. Bei der Jeunesse hätt de Seck eleng zwee Mol (70', 89') kéinten de Ball an de Filet schéissen, hien ass awer um Ruffier am Gol vum Racing hänke bliwwen. Et sollt kenger Ekipp méi de Lucky Punch geléngen, sou dass de Match mat engem gerechten 1:1 op en Enn geet.

Iwwerdeems huet Hesper no enger gudder zweeter Hallschent näischt ubrenne gelooss géint Déifferdeng. De Progrès Nidderkuer léisst Hueschtert keng Chance an de F91 Diddeleng ka sech ouni gréisser Problemer géint d'Fola behaapten.

D'Resultater vun den anere Matcher am Iwwerbléck

US Munneref - FC Monnerech 3:1

0:1 Fall (20'), 1:1 Abdelkadous (45+4'), 2:1 Benhemine (81'), Holter 3:1 (83')

Swift Hesper - FC Déifferdeng 4:0

1:0 Couturier (48'), 2:0 Philippe (56'), 3:0 Terki (73'), 4:0 Belameiri (85')

F91 Diddeleng - CS Fola Esch 2:0

1:0 Magno (3'), 2:0 Magno (51')

Victoria Rouspert - Union Titus Péiteng 0:2

0:1 Spruds (6'), Tekiela (45')

FC Wolz - UNA Stroossen 2:1

1:0 Romeyns (6'), 2:0 Timmermans (52'), 2:1 Bernardelli (54')

Progrès Nidderkuer - US Hueschtert 6:0

1:0 Hend (3'), 2:0 Filet (33'), 3:0 Filet (39'), 4:0 Hend (54'), 5:0 Azong (74'), 6:0 Filet (87')

