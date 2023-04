Waldhof Mannheim hat e Freideg den Owend den Hallescher FC op Besuch. D'Gäscht sollten direkt an der 6. Minut duerch den Deniz a Féierung goen.

An der 27. Minutt konnt Waldhof Mannheim dunn duerch e Gol vum Schnatterer ausgläichen. Duerno huet d'Ekipp ëm de Lëtzebuerger Nationalspiller als déi däitlech méi effikass erausgestallt an an der 36. Minutt konnt de Winkler no enger Virlag vum Schnatterer op 2 : 1 erhéijen. Mat dësem Score ass et dann och an d'Halbzeit gaangen.

Ma de Winkler schéngt e gudden Dag erwëscht gehat ze hunn. Hien huet nämlech an der 55. Minutt den 3 : 1 an an der 60. Minutt de 4 :1 fir d'Haushäre markéiert.

Waldhof Mannheim gewënnt deemno mat 4 : 1 géint den Hallescher FC a klëmmt tëschenzäitlech op déi 6. Plaz an der Tabell.

De Laurent Jans huet de ganze Match duerchgespillt.