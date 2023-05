Tëschent Lyon a Montpellier sinn net manner wéi 9 Goler gefall. An der Premier League bleift Arsenal u ManCity drun.

An Holland huet Feyenoord Rotterdam duerch en 2:0 am Derby géint Excelsior Rotterdam e grousse Schratt Richtung Meeschertitel gemaach. De 15-fache Meeschter läit dräi Spilldeeg viru Schluss aacht Punkte virum éischte Verfolger PSV Eindhoven, déi e Samschdeg 1:0 bei Sparta Rotterdam, dem Veräin vum Lëtzebuerger Mica Pinto, gewonnen haten.

Bundesliga

Premier League

Newcastle - Arsenal 0:2

0:1 Ödegaard (14'), 0:2 Schär (72', Eegegol)

An der éischter Hallschent war et en héichklassege Match tëscht dem Tabellendrëtten an dem Tabellenzweeten. Arsenal konnt frou sinn, no der verschlofener Ufanksphas net hannen ze leien an huet mam éischte Schoss op de géigneresche Gol d'Féierung markéiert. Duerno gouf et bis zum Pausentéi eng helle Wull u Chancen op béide Säiten. Och an den zweete 45 Minutte hu sech béid Ekippen näischt geschenkt, bis de Schär de Ball an den eegene Gol buxéiert huet. Uschléissend war d'Loft eraus an Newcastle ass just nach vereenzelt zu Chancë komm. Arsenal behält an der Tabell ee Punkt Réckstand op de Leader Manchester City.

West Ham - Manchester United (20.00 Auer)

Serie A

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 0:2

0:1 Iling-Junior (56'), 0:2 Vlahovic (90'+8)

Nodeems Juve an de leschte Matcher just eng Victoire feiere konnt, waren déi dräi Punkte géint Bergamo nach méi wichteg. Bergamo hat sech am Ufank op d'Defense konzentréiert, konnt awer och Akzenter no vir setzen an hat duerch e Kappball vum Scalvini déi bescht Chance an der éischter Hallschent. Juventus koum just eng Kéier no engem Feeler an der Bergamo-Defense zu enger gudder Golchance. An den zweete 45 Minutten huet den Debütant Iling-Junior den éischte Gol fir déi Al Damm markéiert, mee d'Lokalekipp huet sech net opginn an hat weider gutt Golchancen. De Vlahovic huet dunn an der Nospillzäit alles kloer fir d'Juve gemaach. Den italieenesche Rekordmeeschter ass elo neien Tabellenzweete vun der Serie A.

Neapel - Florenz 1:0

1:0 Osimhen (74', Eelefmeter)

Am éischten Heemmatch, nodeems d'Meeschterschaft definitiv perfekt gemaach gouf, war et am Ufank eng manner interessant Partie, well de Meeschter ouni déi zwéngend Chancë blouf. An der zweeter Hallschent krut Neapel zweemol en Eelefmeter zougesprach. Deen éischten hat de florentinesche Golkipp gehalen, deen zweete konnt den Osimhen verwandelen. Florenz hat wuel nach eng gutt Chance op den Ausgläich, konnt déi awer net notzen.

Ligue 1

Angers - Monaco 1:2

0:1 Golovin (45'), 0:2 Boadu (60'), 1:2 Sima (64')

Monaco war gutt an de Match an de Match komm an hat an der éischter Véierelstonn direkt zwou gutt Chancen, ass awer ëmmer um Golkipp hänke bliwwen. D'Monegassen haten och Chance, dass si kuerz virun der Paus net a Réckstand gerode sinn an hu selwer zougeschloen. Nom zweete Gol vu Monaco huet Angers awer direkt eng Géigereaktioun gewisen an den Uschloss hiergestallt. D'Ekipp aus dem Fürstentum huet d'Avance awer iwwer d'Zäit gerett kritt.

Lyon - Montpellier 5:4

1:0 Lacazette (31'), 1:1 Wahi (40'), 1:2 Wahi (41'), 1:3 Wahi (53', Eelefmeter), 1:4 Wahi (55'), 2:4 Lacazette (59'), 3:4 Lovren (70'), 4:4 Lacazette (82'), 5:4 Lacazette (90'+10, Eelefmeter)

Et war e verréckte Match zu Lyon. Et gouf gläich zwee Spiller, déi véier Goler an dësem Match geschoss hunn: de Lacazette fir Lyon an de Wahi fir Montpellier. Fir den neutralen Observateur war et eng Partei, där ee gär nogekuckt. Lyon läit weiderhin op der siwenter Plaz am Championnat an huet nach d'Méiglechkeet, sech fir d'Europa Conference League ze qualifizéieren.

Troyes - PSG (20.45 Auer)

La Liga

