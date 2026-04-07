No Ultimatum vum Donald TrumpIran brécht Friddensverhandlunge mat den USA of

Den Iran huet d'Friddensverhandlunge mat den USA ofgebrach. Dat mellen ënner anerem d'New York Times an de Wall Street Journal.
Update: 07.04.2026 18:12
D'Gespréicher tëscht dem Iran an den USA ginn zu Genève an der Schwäiz ofgehalen.
Den Iran brécht d’Friddensverhandlunge mat den USA of.
© JACEK BOCZARSKI/Anadolu via AFP

Den Ultimatum vun den USA leeft an der Nuecht um 2 Auer eiser Zäit of an d’Hoffnung op e Waffestëllstand gëtt méi kleng. Den Donald Trump hat en Dënschdeg de Mëtteg den Toun géintiwwer dem Iran an dem Mullah-Regime nach emol däitlech verschäerft. Op “Truth Social” schreift den US-President, datt an der nächster Nuecht eng “ganz Zivilisatioun” wäert ënner goen an ni méi wäert rëm kommen. Hie wéilt dat zwar net, mä et géif awer warscheinlech sou kommen. 47 Joer Erpressung, Korruptioun an Doud géifen en Enn fannen, sou nach den Trump.

Wéinst där Menace huet den Iran den direkte Kontakt mat den USA ofgebrach, och wann d’Gespréicher mat de Vermëttler fir eng Wafferou weider géinge goen, schreift de Wall Street Journal. De Chef vun de Minoritéit am Senat, den Chuck Schumer, huet den Trump als “extreem kranke Mënsch” bezeechent an huet d’Republikaner opgefuerdert, anzegräifen. Den aflossräiche rietsgeriichte Podcaster Tucker Carlson huet iwwerdeem erkläert, datt US-Beamte sech all Versuch vum Trump ze widdersetzen, Massenattacken op déi iranesch Zivilisatioun ze starten.

Liest dozou och:

Deadline eng drëtte Kéier verréckelt
D'USA hunn dem Iran bis an d'Nuecht op e Mëttwoch Zäit ginn, fir de Passage vun Hormuz nees opzemaachen

Zu Arel
Gréissert Feier an engem Restaurant an der Avenue de Longwy
42 Meter héije Mobilfunkmast zu Haler
"D'Gemeng sot, et wier eng kleng Antenn"
Motorsport
Zu Luerenzweiler gouf e Méindeg nees d'Biergcourse gefuer
De Weekend war den Optakt vun der Touristesaison zu Veianen
Sprit gëtt knapp, Lëtzebuerg aktuell net betraff
Europa virun engem "schwaarze Mount", esou de Chef vun der IEA
Méi wéi 57 Joer no berüümter "Earthrise"-Foto
NASA verëffentlecht Bild vun "Äerdënnergang", festgehale vun der Artemis-II-Crew
En Dispositif vun der däitscher Police bereet sech op d'Sich vir
Schëss zu Prüm (D)
Polizistin bei Asaz ugeschoss a blesséiert, Täter ass op der Flucht
Virum israeelesche Konsulat zu Istanbul
Ee vun dräi Täter bei Schosswiessel mat Police erschoss
Ënnert Kabes verstoppt
Thailännesch Police saiséiert 1,6 Tonnen Drogen an enger Camionnette
Vente vu Goodyear-Pneuen am Internet
Feelerhaft Camionspneuen nach nei ze kréien ?
