"From Office to 42" ass eng Campagne vun der Organisatioun vum Marathon fir Leit, déi e Bürosjob hunn, fir déi 21 respektiv 42 Kilometer fit ze kréien.

Et ass déi éischte Kéier, dass esou e Projet an d'Liewe geruff gouf an deen hat e richtegen Succès.

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Am ganzen hu sech 50 Leit ageschriwwen an zanter Mëtt Januar gouf 2 mol d’Woch an der Mëttesstonn fir de groussen Dag trainéiert. Den David Steffes, e Fitnesstrainer, war Responsabel fir den Training a wéi esou een ofleeft waren mir eis virum Marathon ukucken.