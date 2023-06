D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp spillt en Dënschdeg den Owend an der EM-Qualifikatioun a Bosnien-Herzegowina.

Dat allerdéngs ouni de Gerson Rodrigues an de Vincent Thill, déi allebéid net méi Deel vum Kader sinn. De Vincent Thill huet aus perséinleche Grënn d'Ekipp no der Partie géint Liechtenstein verlooss an och bis elo keng Erklärung dozou ofginn.

De Gerson Rodrigues huet sonndes moies gefeelt, hie war weder mat der Ekipp um Kaffisdësch, nach um Training an doropshin hätt de Luc Holtz hien aus dem Kader suspendéiert, dat sot den Nationaltrainer am RTL-Interview. Virum Vol a Bosnien huet de Luc Holtz am Interview beim Serge Olmo op dës Faite reagéiert.