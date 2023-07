No 500 Meter Schwammen, 20 Kilometer Vëlofueren an 5 km Lafen, gouf den David Lang op der Triathlonweltmeeschterschaft vun de Junioren den 12.

2 Stonne virum Depart hat et kräfteg gereent, ma wärend der Course waren d'Stroossen zu Hamburg glécklecherweis dréche bliwwen. Anescht wier den technesche Parcours mat senge ville Kéieren an Zebrasträifen nämlech geféierlech ginn.

Den David Lang huet sech an deenen 3 Disziplinnen gutt aus der Affär gezunn a konnt virun allem am Lafen zum Schluss nach staark opdréinen. Um Enn sollt eng 12. Plaz eraussprangen.

Och den Aurelien Carre, ka mat enger 30. Plaz zefridde sinn. Fir de Poli Stoffel geet et weiderhin drëms um héijen Niveau Erfarung ze sammelen. Hie kënnt als 55. un.

Beim den Dammen hunn esouwuel d'Gwen Nothum wéi och d'Linda Krombach gutt matgehalen. D'Gwen Nothum huet en zolitte Vëlosparcours zréckgeluecht. D'Linda Krombach huet virun allem beim Lafen iwwerzeegt. Béid Athletinnen hu sech schliisslech op der 21. respektiv 22. Plaz placéiert.

Alles an allem zéien d'Lëtzebuerger Junioren a Juniorinnen no der WM e positive Bilan.