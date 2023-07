E Sonndeg de Mëtteg ass et zu Wimbledon zu der Finall tëscht dem Novak Djokovic an dem Carlos Alcaraz komm.

Hei konnt de jonken Alcaraz sech an engem spektakuläre Match um Enn mat 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4) géint den 23-fache Grand-Slam-Gewënner Djokovic duerchsetzen. Et ass den zweete Grand-Slam-Titel fir den Alcaraz, dat bei senger 10. Participatioun.

Am éischte Saz sinn dem Djokovic direkt zwee Breaks gelongen, woumat et no kuerzer Zäit scho 5:0 aus Siicht vum Serb stoung. Den Djokovic konnt dee Saz soumat no just 35 Minutte mat 6:1 fir sech entscheeden.

Am zweete Saz huet d'Finall du gehalen, wat si versprach hat. No bal annerhallwer Stonn konnt den Alcaraz duerch eng 7:6(6)-Sazvictoire ausgläichen. Den Djokovic hat virdrun 15 Tie-Breaks bei Grand Slams hannertenee fir sech entscheede kënnen.

Den drëtte Saz gouf du vum jonke Spuenier dominéiert, deen dem Djokovic mat 6:1 keng Chance gelooss huet an no dräi gespillte Stonnen mat 2:1 a Féierung gaangen ass.

Am véierte Saz huet sech de Spectateuren um Centre Court an dëser Finall nees en anert Bild gebueden. No knapp enger Stonn huet et 6:3 fir de siwefache Wimbledon-Gewënner geheescht, woumat et zum fënneften an decisive Saz komm ass.

Hei ass dem Alcaraz direkt am Ufank e Break gelongen, woumat hien de ganze Saz iwwer a Féierung louch. Déi huet hie sech bis zum Enn dunn och net méi huele gelooss, soudass de Spuenier de Saz mat 6:4 gewënnt a sech no 4 Stonnen a 46 Minutten den Titel séchert. Fir den Djokovic ass et iwwerdeems déi éischt Néierlag um Centre Court zu Wimbledon zanter 10 Joer.