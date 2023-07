Am Allersmatch vun der Véierelsfinall vun der Qualifikatiounsronn huet Hesper misste bei d'New Saints op Wales reesen.

Schonn an der 14. Minutt sinn d'Häre vum Swift Hesper a Féierung gaangen - eng Avance, déi si bis déi 74. Minutt hale konnten. De Gol an der éischter Hallschent gouf vum S. Martins markéiert, fir den New Saints FC huet den R. Holden getraff. No 6 Minutte Verlängerung ass d'Partie mat engem 1-1 op en Enn gaangen.

De Retourmatch gëtt den 1. August zu Lëtzebuerg gespillt.