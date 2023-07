En Donneschdeg den Owend huet Diddeleng am zweeten Tour vun der UEFA-Conference-League-Qualifikatioun géint Gzira United aus Malta gespillt.

Gzira United - F91 Diddeleng 2:0

2:1 doheem an 3:2 auswäerts konnt sech Diddeleng am éischten Tour vun der Conference-League-Qualifikatioun géint St.Patrick's Athletic aus Irland duerchsetzen. Mat Gzira United aus Malta hat een awer een anere Géigner virun der Broscht. Eng Ekipp, déi onangeneem ze spillen ass an iwwert déi een net all ze vill wousst am Virfeld.

An der 1. Hallschent vum Match haten déi Diddelenger 70% Ballbesëtz, konnten dat awer net an e Gol ëmmënzen, och wann ee 5 Mol Richtung Gol geschoss hat, wouvun awer just 2 Schëss kadréiert waren.

Gzira ass kuerz no der Paus duerch de Macula mat 1:0 a Féierung gaangen, dëst an der 54. Minutt. Vun der 60. Minutt u war Diddeleng da just nach zu 10 um Terrain. De Yahcuroo Roemer hat an der 15. Minutt eng giel Kaart kritt... an an der 2. Hallschent, och nees no genee 15 Minutten, war et déi Giel-Rout an hien huet mussen an d'Kabinnen.

An et sollt nach méi batter gi fir déi Diddelenger, well an der 79. Minutt konnt de Mëttelfeldspiller Zachary Scerri fir d'Ekipp aus Malta op 2:0 erhéijen.

Och an der zweeter Hallschent hat Diddeleng nees méi Ballbesëtz, ma um Enn war et awer eng batter 0:2-Néierlag fir den F91 Diddeleng.

De Retourmatch ass den 2. August um 19.30 Auer zu Diddeleng an do muss da scho ganz vill richteg klappen, fir dass Diddeleng nach en Tour weider kënnt.