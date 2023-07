E Freideg den Owend huet déi nei Saison am belsche Championnat ugefaangen.

Fir den Anthony Moris gouf et mat Union Saint-Gilloise um éischte Spilldag e perfekte Start an d'Saison. Virun den eegene Spectateuren huet ee sech mat 2:0 géint Anderlecht behaapt. De Lëtzebuerger Nationalgolkipp ass domadder ouni Géigegol bliwwen.

D'Goler hunn den Eckert Ayensa an der 30. Minutt an de Cameron Puertas an der Nospillzäit (Eelefmeter) geschoss.