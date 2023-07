Obschonns ee sech nëmme fir 5 Competitiounen ugemellt hätt, géif een awer duerchaus positiv Resultater mat op Lëtzebuerg bréngen, heescht et vun der FLNS.

Et wier een zefridde mat der Leeschtung vun de Schwëmmer, déi op der WM zu Fukuoka vun enger gudder Preparatioun hätte profitéiere kënnen, heescht et weider am Communiqué vun der FLNS. Am Ganze géif ee mat follgende Leeschtungen op Lëtzebuerg zréckfléien: