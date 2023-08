Um leschte Spilldag vun der Gruppephas vun der Frae-WM goufen am Grupp H d'Partië Südkorea-Däitschland a Marokko-Kolumbien gespillt.

Grupp H



Um leschte Spilldag stoung fir dräi Ekippe nach vill um Spill, nämlech d'Weiderkommen an d'KO-Phas.

Däitschland hat et mat de schonn eliminéierte Südkoreanerinnen ze dinn. Obwuel si als klore Favorit an d'Partie gaangen ass, waren déi Däitsch scho no sechs Minutten duerch e Gol vum Cho a Réckstand geroden. An der 42. Minutt hunn déi Däitsch duerch e Kappball vum Alexandra Popp ausgläiche kënnen. An der 57. Minutt konnten déi Däitsch en Zweeten dropsetzen. D'Freed war allerdéngs net vu laanger Dauer, well de VAR en Abseits erkannt huet. Och wann déi Däitsch sech nach beméit hunn, sollt et schlussendlech net duergoen. Wéi bei de Männer 2018 eliminéiert Südkorea Däitschland also an der Gruppephas vun enger WM.

Am anere Match huet Marokko géint déi quasi scho sécher weider Kolumbianerinne gespillt. Mat enger Victoire an e bëssen Hëllef vu Südkorea konnten d'Dammen aus Nordafrika den Ticket fir d'Aachtelsfinall léisen. An der Nospillzäit vun der éischter Halbzeit konnt d'Lahmari en Noschoss, deen aus engem ratéierten Eelefmeter entstanen ass, rasetzen an déi marokkanesch Faarwen 1:0 a Féierung bréngen. An engem ausgeglachene Match konnten d'Léiwinnen aus dem Atlas schlussendlech d'Iwwerhand behalen.

D'Resultater am Iwwerbléck

Südkorea-Däitschland

1:0 Cho (6'), 1:1 Popp (42')

Marokko-Kolumbien

1:0 Lahmari (45'+4)

