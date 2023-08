D'Lëtzebuerger konnt sech weder direkt an hirer Serie nach iwwert d'Zäit fir déi nächst Ronn qualifizéieren.

Op der Liichtathletik-WM zu Budapest an Ungarn huet d'Patrizia Van der Weken d'Halleffinallen iwwer 100 Meter verpasst. D'Lëtzebuergerin ass e Sonndeg an hirer Serie mat enger Zäit vun 11,38 Sekonnen déi 4. ginn. Nëmmen déi éischt dräi Athletinnen hu sech direkt fir déi nächst Ronn qualifizéiert, ma och iwwert d'Zäit ass de Chrono vum Van der Weken net duergaangen.

D'Patrizia Van der Weken ass net un hir séiersten Zäiten aus dëser Saison erukomm. Hire Lëtzebuerger Rekord steet bei 11,02 Sekonnen.

Charel Grethen den Owend iwwer 1500 Meter gefuerdert

E Sonndeg den Owend ass de Charel Grethen an den Halleffinallen iwwer 1500 Meter am Asaz. Hien ass an der 2. Halleffinall um 17.40 Auer gefuerdert. De Lëtzebuerger hat sech mat enger Saison-Beschtleechtung an de Serië fir dës qualifizéiert.