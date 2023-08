E Samschdeg de Moien huet zu Budapest an Ungarn d'Weltmeeschterschaft an der Liichtathletik ugefaangen.

Fir d'Lëtzebuerger Delegatioun gouf et kee gudde Start bei der Liichtathletik-WM. De Bob Bertemes huet d'Finall am Bommstousse verpasst. Dem Lëtzebuerger ass an der Qualifikatioun kee gëltege Versuch gegléckt.

De Bob Bertemes huet dës Saison d'Bomm schonn 21,21 Meter wäit gestouss, dat wier gutt duergaange fir d'Finall. 20,72 Meter hunn et misse sinn, fir ënnert déi 12 Finalisten ze kommen.

Vera Hoffmann verpasst Halleffinallen iwwer 1500 Meter

Iwwer 1500 Meter bei de Frae koum d'Vera Hoffmann e Freideg an hirer Serie op déi 12. vu 14 Plazen a verpasst domat de Sprong an d'Halleffinall.

D'Lëtzebuergerin ass mat enger Zäit vu 4 Minutten, 9 Sekonnen a 76 Honnertstel knapp 3 Sekonnen iwwert hirem nationale Rekord bliwwen. Bei dëser WM kann ee sech just nach iwwert d'Plazéierung am jeeweilege Laf fir déi nächste Ronn qualifizéieren.

Den Owend ass nach den Optrëtt vum Charel Grethen iwwer 1500 Meter.