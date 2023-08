An der Europa-League-Qualifikatioun war um Donneschdeg den Allersmatch tëscht dem Anthony Moris sengem Veräin Union Saint-Gilloise an dem FC Lugano.

D'Gäscht aus der Schwäiz hate méi Ballbesëtz an och d'Zweekampfquot goung zu Gonschte vum FC Lugano, ma virum Gol waren d'Spiller vum belsche Veräin Union Saint-Gilloise méi effektiv.

Schonn no 8 Minutten konnt den Eckert Ayensa den 1:0 fir Saint-Gilloise schéissen. An der 34. Minutt hat den Hajdari sech kuerz Zäit iwwert den 1:1 Ausgläich gefreet... ma am Videobeweis sollt sech erausstellen, dass eng Hand mat am Spill war, deemno huet de Gol net gezielt.

An der 71. Minutt huet den Terho op 2:0 fir d'Heemekipp erhéicht.

De Lëtzebuerger Nationalspiller Anthony Moris konnt seng Këscht bis zum Schluss propper halen, wat natierlech besser Chancë fir de Retourmatch bedeit. Deen ass dann den 31. August um 20.30 Auer zu Lugano.

Weider Resultater

Slavia Prag - Sorja Lujansk 2:0

BK Häcken - FC Aberdeen 2:2

Lufogorez Rasgrad - Ajax Amsterdam 1:4

Olimpija Ljubljana - Qarabag Agdam 0:2

Dinamo Zagrab - Sparta Prag 3:1

Slovan Bratislava - Aris Limassol 2:1

Klaksvik Itrottarfelag - Sheriff Tiraspol 1:1

Olympiakos Piräus - Cukaricki Belgrad 3:1

Linzer ASK - Zrinjski Mostar 2:1