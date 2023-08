Aus dem Futtball ass et d'Nouvelle datt de Maxime Chanot virun engem Wiessel an déi zweet franséisch Liga steet.

Dat mellen op d'mannst mol verschidde franséisch Medien, dorënner och "l'Equipe". De Lëtzebuerger Nationalspiller soll deemno vum New York City FC op Ajaccio op Korsika wiesselen an do ee Kontrakt vun zwee Joer ënnerschreiwen.

Den 33 Joer ale Chanot huet déi lescht 7 Joer an der Major League Soccer an den USA gespillt. Den AC Ajaccio war déi lescht Saison aus der Ligue 1 erausgefall.