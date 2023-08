En Donneschdeg den Owend war zu Monaco den Tirage vun der Gruppephas an der Champions League am Futtball.

32 Ekippe kämpfen och dës Saison ëm den Titel an der Kinneksklass. En Donneschdeg goufen d'Ekippen an 8 Gruppen agedeelt.

Titelverdeedeger ass Manchester City. Den englesche Champion kritt et am Grupp G mat Leipzig, Belgrad an de Young Boys Bern ze dinn. De schwéierste Grupp ass à priori den F, dat mam PSG, Dortmund, AC Milan an Newcastle United.

Den Iwwerbléck vun de Gruppen

Grupp A

Bayern

Manchester United

Kopenhagen

Galatasaray

Grupp B

FC Sevilla

Arsenal

PSV Eindhoven

Lens

Grupp C

Neapel

Real Madrid

Braga

Union Berlin

Grupp D

Benfica Lissabon

Inter Mailand

Salzburg

Real Sociedad

Grupp E

Feyenoord

Atlético Madrid

Lazio Roum

Celtic

Grupp F

Paris SG

Dortmund

AC Mailand

Newcastle

Grupp G

Manchester City

Leipzig

Roude Stär Belgrad

Young Boys Bern

Grupp H

Barcelona

Porto

Schachtar Donezk

Antwerpen

D'Ronnen am Iwwerbléck

D'Gruppephas fänkt den 19. September un. D'Aachtelsfinalle starten den 13. Februar 2024. D'Véierelsfinalle ginn iwwerdeems vum 9. Abrëll 2024 u gespillt. D'Halleffinalle fänken den 30. Abrëll 2024 un. D'Finall ass den 1. Juni 2024 am Wembley-Stadion zu London.