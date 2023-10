Donieft souze mam Olivier a Sebastien Thill nach zwee Spiller op der Bänk, wou och d'Fro opkomm ass, firwat si net agewiesselt goufen.

"Firwat huet de Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz an der extrem wichteger Partie géint den direkten Konkurrent ëm déi zweete Plaz an der Europameeschterschaftsqualifikatioun am Grupp J eréischt an der 88. Minutt eng éischte Kéier gewiesselt a firwat huet hien d'Thill-Bridder net erabruecht", déi Froen hu sech vill Supporter vun de Roude Léiwen e Méindeg den Owend no der 0:1-Defaite géint d'Slowakei gestallt.

Luc Holtz iwwer Auswiesslungen/Reportage Franky Hippert

Natierlech sinn dem Luc Holtz déi Gedanke wärend dem Match a virun allem nom Gol an der 77. Minutt duerch de Kapp gaangen.

"Wa mer méi offensiv Méiglechkeete gehat hätten, hätt ech gewiesselt. Mir si leider am offensive Beräich, Spréch, Stiermer si mer relativ limitéiert. Mir hunn den Yvandro Borges elo nach verluer, déi 3 an der Mëtt, wou de Seb an den Oli Thill a Fro kommen, et ass zentral an der Mëtt, fannen ech, datt de Mathias Olesen, de Leandro Barreiro an de Kiki Martins eng fantastesch Performance un den Terrain geluecht hunn an ech hunn net onbedéngt de Besoin gesinn, fir op deene Positiounen ze wiesselen. Voilà, dofir hunn ech de Seb an den Oli net erabruecht. Ech hätt éischter op de Säiten eppes gemaach oder vir dran, vläicht hannen ee Mann erausgeholl, mä wéi gesot, esou vill Méiglechkeeten hu mer net méi hannendrun."

Portugal ass am Grupp vun de Lëtzebuerger jo scho fir d'EM d'nächst Joer an Däitschland qualifizéiert. D'Slowakei ass elo als Zweeten och esou gutt wéi duerch mat 16 Punkten, 5 virun der FLF-Formatioun. Fir iwwer dëse Wee bei der Europameeschterschaft dobäi ze sinn, gëtt fir d'Rout Léiwen extrem schwéier. Si missten am November déi zwee Matcher géint Bosnien-Herzegowina a Liechtenstein gewannen an d'Slowakei misst gläichzäiteg d'Partië géint Island a Bosnien verléieren. Iwwert d'Nations League kënnen d'Lëtzebuerger awer nach un eng Participatioun bei der EM gleewen. Den 21. Mäerz geet et do an der Halleffinall an der Divisioun C géint Georgien.