Real Madrid setzt sech mat 2:1 géint Barcelona duerch. An der Premier League kënnt Chelsea einfach net an d'Rullen.

Bundesliga

Premier League

Chelsea - Brentford 0:2

0:1 Pinnock (58'), 0:2 Mbeumo (90'+6)

Chelsea hat staark éischt Hallschent gewisen, mee ass entweeder um géigneresche Golkipp oder um Aluminium gescheitert. Brentford war an den éischte 45 Minutte quasi net ze gesinn, konnt seng éischt gutt Golchance am zweeten Duerchgang awer direkt verwäerten. D'Blues hu sech awer net hänke gelooss a weider no vir gespillt, haten awer weider kee Gléck. An der Nospillzäit hunn d'Bees de Match dann decidéiert.

Arsenal - Sheffield 5:0

1:0 Nketiah (28'), 2:0 Nketiah (51'), 3:0 Nketiah (58'), 4:0 Vieira (88', Eelefmeter), 5:0 Tomiyasu (90'+6)

Arsenal huet sech géint den Tabelleleschte keng Bléisst ginn a souverän gewonnen. Den Nketiah war mat dräi Goler de Spiller vum Match: ee Gol virun der Paus, zwee kuerz duerno. Domat waren d'Gunners op der Gewënnerstrooss. Duerno ass Arsenal et méi roueg ugaangen, huet um Enn awer nach zweemol zougeschloen. D'Ekipp vum Mikael Arteta bleift domat zwee Punkten hanner Tottenham op Plaz 2 an der Tabell.

Serie A

Ligue 1

La Liga

FC Barcelona - Real Madrid 1:2

1:0 Gündogan (6'), 1:1 Bellingham (68'), 1:2 Bellingham (90'+2)

An der 187. Oplag vum spuenesche Classico huet Real Madrid déi 78. Victoire gefeiert. Barcelona war fréi a Féierung gaangen, mee Madrid huet duerno séier an de Match fonnt. De Chancëplus louch an der éischter Hallschent awer op der Säit vu Barcelona. Nom Säitewiessel hunn déi Kinneklech méi an den Ugrëff investéiert a koumen duerch en Distanzschoss vum Bellingham zum Ausgläich. Am Uschloss hate béid Ekippen d'Méiglechkeet, de Match fir sech ze entscheeden, mee et sollt nees dem Bellingham virbehale sinn, an der Nopsillzäit den decisive Gol ze schéissen.

