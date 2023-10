Um Sonndeg gouf am nationale Futtball de gréissten Deel vun de verbleiwende Matcher vun der 3. Ronn an der Coupe gespillt.

An engem geckege Match konnt Stroossen sech mat 4:3 géint d'Fola behaapten. D'Lokalekipp war scho ganz fréi mat 3:0 a Féierung gaangen, ma d'Fola huet sech nach eemol staark zréckgekämpft a konnt kuerz viru Schluss de Comeback komplettéieren. Domat war et awer net gedoen, well Stroossen nees a Féierung goe konnt an domat de Match decidéiert huet.

Hueschtert konnt trotz fréiem Réckstand géint Péiteng d'Partie dréinen a sech um Enn mat 2:1 duerchsetzen, woumat eng weider BGL-Ekipp eliminéiert ass.

Rëmeleng huet sech iwwerdeems däitlech mat 4:0 géint Miersch duerchgesat. Den Opsteiger an d'BGL Ligue a Finalist aus dem leschte Joer hat der Ekipp aus der Éierepromotioun net vill entgéintzesetzen an ass domat schonn an der 1/16-Finall eliminéiert.

Laang huet et dono ausgesinn, wéi wann dem Red Star Märel-Belair d'Sensatioun géint Hesper gelénge kéint. De Red Star war fréi 2:0 a Féierung gaangen, a bei Hesper sollt et laang net fir méi wéi den Uschlossgol duergoen. Ma kuerz viru Schluss huet de Swift dunn awer nach den 2:2 fonnt a de Match kuerz drop souguer nach virun der Verlängerung entscheet. Den Tabellenzweeten aus der BGL Ligue kënnt soumat mat engem bloen An dovun an zitt an d'Aachtelsfinall an.

De Racing, Munneref, Nidderkuer a Monnerech sollte wéineg Problemer mat Ekippen aus méi déiwen Divisiounen hunn a konnte sech gréisstendeels souverän fir d'Aachtelsfinall qualifizéieren.

D'Partie tëscht Kanech a Wolz geet iwwerdeems an d'Verlängerung.

D'Duell tëscht de BGL-Ligue-Ekippe Schëffleng a Käerjeng an och d'Partie tëscht Rodange a Beetebuerg hunn iwwerdeems wéinst de Wiederkonditioune misse verluecht ginn.

