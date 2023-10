D'Ekipp vun Hamburg konnt sech en Dënschdeg den Owend doheem géint den FC Schalke 04 duerchsetzen.

Dat nodeems déi Hamburger fréi am Match hanne louchen. Ma um Enn konnte si d'Partie nach dréien. Den Danel Sinani stoung bei St. Pauli déi éischt Hallschent um Terrain, gouf awer an der Halbzeit ausgewiesselt.

Den Yvandro Borges stoung bei der xxxxx Victoire vu Borussia Mönchengladbach géint den FC Heidenheim net am Kader.

De Mathias Olesen souz bei der 2:3 Néierlag vu Köln géint Kaiserslautern op der Bänk a gouf net agewiesselt.

An der Belsch ass Francs Borains auswäerts mat enger 0:3 Defaite géint Saint-Trond aus der Coupe eliminéiert ginn. Dat obwuel et no 90 Minutten nach 0:0 stoung an de Match an d'Verlängerung goung. De Lëtzebuerger Alessio Curci war bei Francs Borains fir d'Verlängerung agewiesselt ginn.