Nizza gewënnt ausserdeem géint Toulouse. An Däitschland sinn tëscht Heidenheim a Bochum keng Goler gefall.

Och e puer Lëtzebuerger Futtballer waren um Sonndeg am Asaz. Den Iwwerbléck fannt dir hei.

Bundesliga

FC Heidenheim - VFL Bochum 0:0



A kengem héichklassegem Match spille béid Ekippen 0:0. Et ass wuel hin an hier gaangen, grouss Chancen hunn d'Spectateuren awer net gesinn. Um Asaz huet et béiden Ekippen awer net gefeelt, d'Intensitéit war héich. Kuerz viru Schluss hätt de Kleindienst dunn den 1:0 fir Heidenheim um Fouss, säi Schoss sollt awer iwwert de Gol goen. Béid Formatioune stinn deemno weider am ënneschten Deel vun der Tabell.

TSH Hoffenheim - FSV Mainz (17h30)

Premier League

Tottenham Hotspur - Aston Villa 1:2

1:0 Lo Celso (22'), 1:1 Torres (45+7'), 1:2 Watkins (61')

Tottenham verléiert trotz Féierung mat 1:2 géint Aston Villa a steet an der Tabell elo 2 Punkten hannert Villa op der 5. Plaz. Virun allem an der 1. Hallschent hat Tottenham eng sëlleg Chancen, ass awer deels liichtsënneg mat de Golgeleeënheeten ëmgaangen. An esou war et de Pau dee per Kapp an der 7. Minutt vun der Nospillzäit nach virun der Paus den Ausgläich geschoss huet. Villa war och an der zweeter Hallschent net onbedéngt déi besser Ekipp, mee war virum Gol äiskal.

FC Everton - Manchester United (17h30)

Serie A

AS Roma - Udinese Calcio (18h00)

Ligue 1

OGC Nizza - FC Toulouse 1:0

1:0 Moffi (54')

Nizza huet géint Toulouse mat 1:0 gewonnen a bleift domat um Leader PSG drun. Béid Ekippen trennen an der Tabell 1 Punkt, Nizza steet no 13 Spilldeeg bei 29.

FC Lorient - FC Metz 2:3

0:1 Sabaly (1'), 1:1 Faivre (7'), 2:1 Kroupi (22'), 2:2 Traore (64'), 2:3 Jallow (82')

E montere Match hunn d'Spectateuren zu Lorient gesinn. Direkt an der 1. Minutt huet Metz mam Sabaly den 1:0 konnte markéieren. Allerdéngs sollt d'Lokalekipp de Match nach an der 1. Hallschent zu hire Gonschten dréinen. Traore a Jallow konnten hirersäits an deenen zweete 45 Minutten de Match du fir Metz entscheeden. Deemno e ganz wichtegen Dräier fir den FC Metz, déi elo op der 9. Plaz an der Tabell stinn.

Stade Rennes - Stade Reims (17h05)

La Liga

Real Sociedad - FC Sevilla

FC Cadiz - Real Madrid (18h30)

