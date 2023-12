De Spillbetrib an der Süper Lig gouf fir eng onbestëmmten Zäit ënnerbrach.

Beim Match tëscht Ankaragücü a Rizespor war et zum Eklat komm. De President vun Ankaragücü hat de Schidsriichter no engem 1:1 brutal mat der Fauscht an d’Gesiicht geschloen. Dono ass de Schidsriichter nach um Buedem vun anere Männer am Gewulls mat Féiss gerannt ginn.

Dat wär eng Attack op jiddereen am tierkesche Futtball, sou déi tierkesch Federatioun, déi streng Sanktiounen ugekënnegt huet.

Och den tierkesche President Erdogan huet de Virfall schaarf verurteelt.