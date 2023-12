Duerch d'Hëllef vu West Ham United beim FC Arsenal geet den FC Liverpool an der englescher Premier League als Leader an d'Réckronn.

West Ham huet en Donneschdeg iwwerraschend mat 2:0 (1:0) beim FC Arsenal gewonnen. Duerch déi drëtt Néierlag an dëser Saison verpassen d'"Gunners" (40 Punkten) de Retour op Plaz 1 an der Tabell. No der Allersronn steet domadder den FC Liverpool (42 Punkten) an England un der Tabellespëtzt. D'Ekipp vum Jürgen Klopp hat schonn en Dënschdeg mat 2:0 beim FC Burnley gewonnen.

