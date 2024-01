Dës Tickete fir déi eventuell Finall an de Playoffs vun der Nations League Divisioun C ginn den nächste Mëttwoch um 10 Auer online an d'Vente, sou d'FLF.

Déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp huet jo nach d'Méiglechkeet, bei der Europameeschterschaft am Summer an Däitschland dobäi ze sinn. Am Fall vun enger Victoire an der Halleffinall den 21. Mäerz a Georgien kéim et da 5 Deeg drop, den 26. Mäerz am Stade de Luxembourg zu der Finall géint entweder Griicheland oder Kasachstan.