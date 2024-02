Och de Marvin Martins an Austria Wien kruten 3 Punkten. Fir de Florian Bohnert an de Mathias Olesen gouf et jeeweils Néierlagen.

An der Bundesliga schéngt den Trainerwiessel bei Mainz direkt eppes ze bréngen. Mainz gewënnt 1:0 géint Augsburg an huet elo 15 Punkten, steet awer weiderhin op der virleschter Tabelleplaz. De Leandro Barreiro stoung 90 Minutten um Terrain an hat och déi eng oder aner Méiglechkeet, e Gol ze schéissen. Mainz muss sech awer weiderhin druginn, fir an der Bundesliga ze bleiwen.

An Éisträich huet d'Austria Wien e wichtege Schratt Richtung Titel-Playoff gemaach. D'Ekipp vum Marvin Martins setzt sech 2:1 géint Altach duerch a steet elo punktgläich mam Rival Rapid Wien a Klagenfurt op der begierter sechster Plaz fir an de Playoff. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun a gouf an der 77. Minutt beim Stand vun 2:0 fir Wien ausgewiesselt. Déi Mof hätten och nach méi héich gewanne kënnen, mee e Gol gouf wéinst Handspill oferkannt.

De Mathias Olesen muss seng éischt Néierlag mat Yverdon astiechen. Am Duell mat Lausanne gouf eng 1:3-Néierlag fir d'Ekipp vum Lëtzebuerger, déi domat wichteg Punkten am Kampf ëm den Titel-Playoff leie léisst. Den Olesen stoung bei dësem Match net am Kader.

An der zweeter franséischer Liga waren zwee Lëtzebuerger am Asaz. De Florian Bohnert an den SC Bastia verléieren doheem 0.2 géint Rodez - bei enger Victoire wäre béid Ekippe punktgläich gewiescht, elo steet Bastia mat 29 Punkte weiderhin op der 16. Plaz, knapp virun den Ofstigsplazen. De Florian Bohnert huet déi 90 Minutten duerchgespillt.

De Maxime Chanot an den AC Ajaccio konnten op d'mannst ee Punkt mat heem huelen. Am Match géint Stade Laval stoung et um Enn 1:1. Laval war no enger hallwer Stonn a Féierung gaangen, déi Ajaccio an der 61. Minutt ausgläiche konnt. De Maxime Chanot stoung 90 Minutten um Terrain.

An der aserbaidjanescher Liga stoung de Vincent Thill bei der 3:2-Victoire vu Sabah Baku géint FK Kapaz net am Kader.