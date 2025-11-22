Dëschtennis-Championnat
D'Favoritte setzen sech an hire Matcher duerch
© Emile Mentz
Lénger huet géint Berbuerg gewonnen. Weider Victoirë gouf et fir Hueschtert-Foulscht, Iechternach an den Houwald.
Um 7. Spilldag am nationalen Dëschtennis-Championnat hu sech d'Favoritten iwwerall duerchgesat.
De knappste Succès gouf et beim 6:4 fir Lénger géint Berbuerg. Iechternach an den Houwald hu mat 6:3 géint Esch a Fluessweiler d'Iwwerhand behalen. Hueschtert-Foulscht konnt et nach méi däitlech maachen a sech mat 6:2 géint Lenneng behaapten.
An der Tabell bleift Hueschtert-Foulscht op der 1. Plaz, knapp virum Houwald a Lénger.
D'Resultater am Iwwerbléck
