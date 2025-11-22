Bayern dréint Partie géint Freiburg, geckege Remis tëscht Dortmund a Stuttgart
© KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP
Donieft gouf et kloer Victoirë fir Gladbach a Leverkusen. Den HSV huet sech zu Augsburg misse geschloe ginn.
Bayern huet däitlech mat 6:2 géint Freiburg gewonnen. An den éischten 20 Minutte waren d'Gäscht kloer iwwerleeën a waren deen Ament schonns 2:0 vir. Zwee Cornere sinn duergaange, fir de Neuer am Bayern Gol ze iwwerwannen. De Suzuki an de Manzambi hate getraff. Bayern huet awer zréckgeschloen a konnt an der 22 Minutt duerch de Karl op 1:2 verkierzen. An der Suite war d'Heemekipp besser an den Olise huet an der Nospillzäit vun der 1. Hallschent ausgeglach. Déi zweet Hallschent war du ganz an der Hand vun de Münchener. Den Upamecano, de Kane, den Jackson an nach emol den Olise hu mat 4 Goler d'Endresultat hiergestallt.
Dortmund huet eng 2:0-Féierung géint Stuttgart aus der Hand ginn an um Enn 3:3 gläich gespillt. An der 1. Hallschent war Stuttgart déi besser Ekipp, d'Goler sinn op der anerer Säit gefall. Den Emre Can huet mat engem Eelefmeter fir den 1:0 gesuergt. De Beier konnt an der 41. Minutt erhéijen. D'Gäscht sinn nom Téi zréckkomm. Den Undav huet mat zwee Goler de Match nees ausgeglach. An der Schlussphas ass et nach emol héich hiergaangen. Den Adeyemi konnt de BVB nees vir bréngen. Kuerz drop huet den Undav mat sengem 3. Gol ausgeglach. Trotz 6 Minutten Nospillzäit sollt et beim 3:3 bleiwen.
Am Tabellekeller huet Heidenheim eng 0:3-Defaite géint Gladbach agestach. D'Gäscht, bei deenen de Lëtzebuerger Golkipp Tiago Pereira 90 Minutten op der Bänk souz, waren no engem Eelefmeter duerch den Diks virun der Paus a Féierung gaangen. Kuerz nom Säitewiessel ass dem Honorat no engem flotte Spillzuch den 2:0 gegléckt. De Machino huet an der 76. Minutt nach op 3:0 erhéicht. Heidenheim bleift mat 5 Punkte ganz ënnen an der Tabell. Gladbach krabbelt lues awer sécher aus dem Keller eraus.
Wolfsburg hat doheem keng Chance géint Leverkusen an huet sech mat 1:3 misse geschloe ginn. Augsburg war dem HSV mat 1:0 iwwerleeën.
An der Owespartie spillt Köln um 18:30 Auer nach géint Frankfurt.
D'Statistike vun de Matcher
