Frankräich an Norwegen mat Victoiren an der Biathlon-Staffel
© AFP
Am Schi Alpin gouf et iwwerdeems beim Riseslalom eng Victoire fir de Stefan Brennsteiner.
Biathlon
Zum Optakt vun der Biathlon-Saison stoung zu Östersund a Schweden bei den Dammen (4x6km) a bei den Hären (4x7,5km) eng Staffel um Programm.
Bei den Dammen huet déi franséisch Ekipp do weidergemaach, wou si d'lescht Saison opgehalen huet. Mat 0 Feeler an enger Avance vu knapp 14 Sekonnen hu si sech virun den Italienerinnen (1 Feeler) duerchgesat. Komplettéiert gouf de Podium vun der tschechescher Ekipp (0 Feeler, +30.80 Sekonnen).
Bei den Hären huet sech am Nomëtteg déi norwegesch Staffel iwwer d'Victoire kënne freeën. Mat 0 Feeler hu si sech viru Frankräich (+15.30 Sekonnen) a Schweden (+24.70 Sekonnen) duerchgesat, déi allebéid 3 Feeler haten.
Schi Alpin
E Freideg hat de Stefan Brennsteiner sech beim Riseslalom zu Copper Mountain an den USA duerchgesat. Den Éisträicher war 95 Honnertstel méi séier wéi den Norweger Henrik Kristoffersen an eng Sekonn méi séier wéi de Filip Zubcic aus Kroatien.
Bei den Dammen huet sech Neiséilännerin Alice Robinson e Samschdeg d'Victoire geséchert. Och si hat eng Avance vu ronn enger Sekonn op d'Éisträicherin Julia Scheib op Plaz 2 an d'Norwegerin Thea Louise Stjernesund op der 3. Plaz.