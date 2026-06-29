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Marathon du Mont-BlancLëtzebuergerin Michèle Hilger-Henricy gewënnt an hirer Kategorie

Andy Brücker
Si huet déi 42km an 2540m Héichtenënnerscheed an 8 Stonnen, 5 Minutten an 18 Sekonne gemeeschtert.
Update: 29.06.2026 08:35
© Françoise Raas

Beim Marathon Mont-Blanc kënnt d'Lëtzebuergerin Michèle Hilger-Henricy um Enn op Plaz 1190 am Generalklassement, op Plaz 219 ënnert den Dammen an op Plaz 1 an hirer Kategorie (M5 F).

Mam Dossard 2310 ass si un den Depart vun der 42km-Course gaangen an koum no 8 Stonnen, 5 Minutten an 18 Sekonnen iwwert den Zilstréch.
Op Plaz 2 an der Klass kënnt d'Franséisin Magali Machin, 4min53 hannert der Lëtzebuergerin. De Podium an där Klass gëtt komplettéiert vun der Hollännerin Iris Seijsener.

An der Dammewäertung war et op deem schwéiere Parcours um Enn Plaz 219.
An der Dammewäertung war et op deem schwéiere Parcours um Enn Plaz 219.
© Marathon Mont-Blanc

Nieft der Michèle Hilger-Henricy war och nach d'Carole Felgen an der Kategorie M3 F ugetrueden. Si huet awer mussen opginn.

Bei den Häre war nach de Frank Goetzinger um Depart, dat an der Kategorie M3 H. Hien huet 9 Stonnen, 40 Minutten an 17 Sekonne fir déi 42km gebraucht a gëtt um Enn den 1.884ten am Generalklassement. A senger Kategorie ass et Plaz 114.

D'Course gouf iwwregens vum Schwäizer Remi Bonnet gewonnen, dat an enger Zäit vun 3 Stonnen 33 Minutten a 14 Sekonnen.

Alles an allem waren 2.048 Leeferinnen a Leefer iwwert d'Distanz vun 42 Kilometer an d'Zil komm, 228 hu mussen opginn.

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