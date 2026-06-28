RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Liichtathleetik Diamond LeagueRuben Querinjean verpasst d'Top 10 zu Paräis

RTL Lëtzebuerg
E Sonndeg den Owend war de Lëtzebuerger Liichtathleet iwwer 3000 Meter Steeple am Asaz.
Update: 28.06.2026 19:42
© JASPER JACOBS BELGA MAG BELGA VIA AFP (Archiv)

E Sonndeg stoung zu Paräis eng weider Editioun vun der Diamond League um Programm. D'Patrizia van der Weken war dës Kéier net un den Depart gaangen, dofir awer de Ruben Querinjean. De Liichtathleet war mat 21 anere Leefer op 3000 Meter Steeple geschéckt ginn. Vläicht wéinst der Hëtzt konnt de Querinjean net seng bescht Leeschtung ofruffen. De 25 Joer ale Lëtzebuerger gouf um Enn den Eeleften an enger Zäit vun 8 Minutten 15 Sekonnen a 45 Honnertstel (8:15,45). Domat blouf hie 6 Sekonnen iwwert senger perséinlecher Beschtzäit, déi hien 2025 zu Bréissel opgestallt hat (8:09,47).

D'Course am Stade Charléty gouf vum Däitsche Karl Bebendorf (8:05,55) virum Äthiopier Gemechu Godana (8:05,86) an dem Kenianer Edmund Serem (8:08,54) gewonnen.

Am meeschte gelies
Mamm war alkoholiséiert
Zwee Kanner am Auto agespaart - Police intervenéiert op Tankstell zu Rëmerschen
Ongléck, wat "schwéier ze verstoen ass"
Fliger mat Fallschiermsprénger bei Nanzeg erofgefall, 11 Doudeger confirméiert
Video
Situatioun berouegt sech
Vandalismus a geféierlech Situatiounen op de Stroosse laanscht de Stauséi
34
Sonndesinterview mam Laurent Pfister
“Mir rutsche lues a lues an eng Aart mediterraant Klima eran“
Video
28
Cellule d’évaluation des risques intempéries et inondations
Risiko vun Dimmere klëmmt, lokal kéint et ongemittlech ginn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Triathlon
Moris Brust ass neien Ironman-Europameeschter
7
De Lëtzebuerger 2024 am Asaz fir d'Lëtzebuerger Davis-Cup-Ekipp
Wimbledon
Out fir de Chris Rodesch an der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun
De Lëtzebuerger 2024 am Asaz fir d'Lëtzebuerger Davis-Cup-Ekipp
Wimbledon
Chris Rodesch steet am zweeten Tour vun der Qualifikatioun
Triathlon
"Swim and Run" – eng nei Kompetitioun fir d'Jugend
Video
World Championship Series am Triathlon
D'Jeanne Lehair gëtt 5. zu Quiberon an iwwerhëlt d'Féierung am General
D'Lëtzebuerger Formatioun an Andorra
Billie Jean King Cup
D'Lëtzebuerger Damme gewanne géint Montenegro
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.