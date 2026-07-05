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Critérium Européen des Jeunes: 2. EtappDavid van Aalst wënnt zu Housen, Lorenzo Astolfi beschte Lëtzebuerger

RTL Lëtzebuerg
E Sonndeg ass ronderëm Housen déi zweet Etapp vum Critérium Européen des Jeunes gefuer ginn.
Update: 05.07.2026 16:03
David van Aalst wënnt Critérium Européen des Jeunes
Den Hollänner huet déi zweet Etapp an domadder och de General gewonnen. Um 2. Dag war de Lorenzo Astolfi de beschte Lëtzebuerger.

Op der zweeter Etapp vum Critérium Européen des Jeunes (international Course fir Debutanten) huet sech e Sonndeg zu Housen den Hollänner David van Aalst d'Victoire geséchert. Hien huet sech am Sprint géint de Schwäizer Thibaut Beckers behaapt. Als Drëtten ass de Belsch Eliot Siegers ukomm. Hien hat e Réckstand vun 32 Sekonnen op de Gewënner.

Beschte Lëtzebuerger war e Sonndeg de Lorenzo Astolfi. Hien ass mam Peloton ukomm an hat als 23. e Retard vun 51 Sekonnen.

No den zwou Etappen huet den Hollänner David van Aalst de General vum Critérium Européeen des Jeunes gewonnen. Op Plaz 2 kënnt de Schwäizer Thibaut Beckers (zäitgläich) an de Belsch Stan Jammaer (+13 Sekonnen) huet de Podium komplettéiert. Beschte Lëtzebuerger gëtt de Lorenzo Astolfi als 34. (+51 Sekonnen).

De Podium vum General
De Podium vum General
© Hugo Barthelemy/Foto: Hugo Barthelemy / TDL Organisation

Critérium Européen des Jeunes: Klassement 2. Etapp a General
Critérium Européen des Jeunes: 1. Etapp
Victoire fir de Belsch Lars Peers, Noé Garcia Pinnel beschte Lëtzebuerger als 27.

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