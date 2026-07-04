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GP Général PattonSebastian Suppi wënnt, Dave Cichy als 27. beschte Lëtzebuerger

RTL Lëtzebuerg
E Samschdeg ass zu Wäiswampech déi 77. Editioun vum GP Général Patton gefuer ginn.
Update: 04.07.2026 21:55
De Sebastian Suppi wënnt de GP Général Patton (Replay)

E Samschdeg huet de Sebastian Suppi aus Estland déi 77. Editioun vum GP Général Patton gewonnen. No 103 Kilometer ronderëm Wäiswampech huet hien déi international Juniorcourse mat enger Avance vun zwou Sekonnen op de Fransous Soen Le Pann gewonnen. Als Drëtten ass de Slowen Maj Bohak op siwe Sekonnen ukomm.

Beschte Lëtzebuerger war den Dave Cichy als 27. op zwou Minutten an néng Sekonnen.

D'Resultater

1 Suppi Sebastian Cannibal - Victorious U19 Development Team 2:28:49
2 Le Pann Soen Decathlon CMA CGM U19 Team 0:02
3 Bohak Maj grenke - Auto Eder 0:07
4 Stare Gal Soudal Quick-Step U19 0:10
5 Devos Victor Soudal Quick-Step U19 0:17
6 Sonnemans Koen Goudenbod - Parkhotel U19 ,,
7 Hincapie Enzo grenke - Auto Eder ,,
8 Shannon Harry ARA | Skip Capital ,,
9 Wisse Sven Goudenbod - Parkhotel U19 ,,
10 Shcherbatskyi Maksym Cannibal - Victorious U19 Development Team ,,
...
40 Molter Yanis 3:21
45 König Ben ,,
52 Morbé Loris ,,
86 Gouveia Loïc 8:43
88 Hansen Thibault ,,

E Sonndeg gëtt mam GP de Luxembourg eng weider international Course fir Juniore gefuer. Och déi kënnt Dir am Livestream op RTL.lu kucken.

Critérium Européen des Jeunes (U17) – 2. Etapp
D'Course dëse Sonndeg vun 9:35 Auer un am Livestream

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