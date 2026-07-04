E Samschdeg stoungen d'Stroossen zu a ronderëm Wäiswampech am Zeeche vum 4-Länner-Championnat am Vëlo. Op enger Distanz vu 95,4 Kilometer war d'Schwäizerin Lorena Leu déi Séierst vun alle Cyclistinnen. Hir Landsfra Zoe Schiess koum als Zweet un. D'Liv Wenzel gouf ganz knapp hannendrun déi Drëtt a war déi bescht Lëtzebuergerin. Si huet sech domat den Titel vum Lëtzebuerger Champion geséchert. Et ass hiren zweeten Titel bei den U23-Dammen no 2024.
D'Layla Barthels an d'Gwen Nothum koumen hannert der Liv Wenzel un a klasséiere sech domat am Lëtzebuerger Klassement op de Plazen 2 an 3.
Duerch hir Victoire huet sech d'Lorena Leu den nationale Schwäizer Titel geséchert, d'Laura Kronburger gouf mat hirer véierter Plaz an der Course däitsch Championne. D'Tabea Huys war op Plaz 13 déi bescht Éisträicherin an duerft sech uschléissend de Meeschtertrikot iwwerstrëppen.
Hei kënnt Dir d'Course nach eng Kéier am Replay kucken. E Sonndeg fannt Dir op dëser Plaz en detailléierte Reportage iwwer d'Course. D'Championnat vun der männlecher U23 gëtt e Sonndeg an der Gemeng Parc Housen gefuer a gëtt och op RTL.lu gewisen.