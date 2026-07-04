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Critérium Européen des JeunesVictoire fir de Belsch Lars Peers, Noé Garcia Pinnel beschte Lëtzebuerger als 27.

RTL Lëtzebuerg
E Samschdeg ass déi éischt Etapp vum Critérium Européen des Jeunes gefuer ginn.
Update: 04.07.2026 17:47
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Op der éischter Etapp vum Critérium Européen des Jeunes, eng international Course fir U17-Coureuren, ass et iwwer 63,6 Kilometer ronderëm Wäiswampech gaangen. Um Enn ass d'Decisioun tëscht dräi Coureuren am Sprint gefall. Hei konnt sech de Belsch Lars Peers duerchsetzen, dat viru sengem Landsmann Stan Jammaer an dem Däitschen Daan Ensenbach.

Bescht Lëtzebuerger war den Noé Garcia Pinnel vun Dippech. Hien ass mam Peloton als 27. op 38 Sekonnen ukomm. Am Peloton vertruede waren och nach d'Lëtzebuerger Bjarne Bauer (Team Lëtzebuerg) als 49. an de Lorenzo Astolfi (Team Lëtzebuerg) als 52..

Lars Peers wënnt 1. Etapp vum Critérium Européen des Jeunes (Replay)

Déi zweet Etapp gëtt e Sonndeg iwwer 63,2 Kilometer ronderëm Housen gefuer. D'Course kënnt Dir nees am Livestream op RTL.lu kucken.

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