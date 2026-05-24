RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Giro d'Italia: 15. EtappFredrik Dversnes Lavik léisst dräi Italieener am Sprint hannert sech a wënnt zu Mailand

Jeff Birsens
Déi 15. Etapp ass op der Arrivée zu Mailand mat engem Sprint aus dem Spëtzegrupp eraus decidéiert ginn. Den Norweger hat um Enn d'Nues vir.
Update: 24.05.2026 17:51
TOPSHOT - Uno X Mobility Norwegian rider Fredrik Dversnes celebrates as he crosses the finish line to win the 15th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Voghera and Milan, Italy, on May 24, 2026.
© AFP

E Sonndeg gouf beim Giro d'Italia déi 15. Etapp vu Voghera bis op Mailand gefuer. No 157 Kilometer war et op der Arrivée zu engem Sprint vun de véier Coureuren am Spëtzegrupp komm, dee sech fir de gréissten Deel vun der Course virum Peloton gehalen hat. Um Enn war et den Norweger Fredrik Dversnes Lavik, deen d'Dagesvictoire virun den dräi Italieener Mirco Maestri, Martin Marcellusi a Mattia Bais huele konnt. De Peloton ass mat 57 Sekonne Retard hannendrun ukomm.

Am General bleift de Jonas Vingegaard no sengem Exploit vum Samschdeg weider mat engem komfortabele Virsprong vun 2:26 Minutten op den Afonso Eulalio Leader. Och déi drëtt Plaz mam Felix Fall mat engem Ecart vun 2:50 Minutte bleift onverännert.

Top10 vun der 15. Etapp

1 Dversnes Lavik Fredrik 3:03:18
2 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
3 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber ,,
4 Bais Mattia Team Polti VisitMalta ,,
5 Magnier Paul Soudal Quick-Step 0:57
6 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets ,,
7 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team ,,
8 Vernin Ethan NSN Cycling Team ,,
9 Penhoët Paul Groupama - FDJ United ,,
10 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,

Generalklassement

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 56:08:41
2 Eulálio Afonso Bahrain - Victorious 2:26
3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:50
4 Arensman Thymen Netcompany INEOS 3:03
5 Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 3:43
6 Pellizzari Giulio Red Bull - BORA - hansgrohe 4:22
7 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4:46
8 O'Connor Ben Team Jayco AlUla 5:22
9 Gee-West Derek Lidl - Trek 5:41
10 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:13

Artikel vum 23. Mee 2026

Giro d'Italia: 14. Etapp
Jonas Vingegaard dominéiert an den Alpen an iwwerhëlt Rosa

Am meeschte gelies
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
Schëss beim Wäissen Haus
Passant getraff, Täter vu Secret Service erschoss
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern séchert sech DFB-Pokal, Hull City wënnt 230-Milliounen-Euro-Match
23
Op der B7 Richtung Fridhaff
Motocyclist bei Chute schwéier blesséiert
Zwee Männer festgeholl
Mann bei Sträit am Garer Quartier schwéier blesséiert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Giro d'Italia: 14. Etapp
Jonas Vingegaard dominéiert an den Alpen an iwwerhëlt Rosa
Alberto Bettiol wënnt 13. Etapp am Giro
Giro d'Italia: 13. Etapp
Alberto Bettiol wënnt als Solist zu Verbania
2
XDS Astana Team Italian rider Alberto Bettiol celebrates as he crosses the finish line to win the 13th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Alessandria and Verbania, Italy, on May 22, 2026.
Giro d'Italia: 13. Etapp
Alberto Bettiol wënnt zu Verbania no Attack aus Echappée eraus, General onverännert
0
Bahrain - Victorious Belgian rider Alec Segaert celebrates as he crosses the finish line to win the 12th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Imperia and Novi Ligure, Italy, on May 21, 2026.
Giro d'Italia: 12. Etapp
Alec Segaert wënnt no spéider Attack
1
Giro d'Italia: 10. Etapp
Filippo Ganna wënnt souverän am Eenzelzäitfueren
2
Zwee Lëtzebuerger um Podium
Wenzel a Wallenborn iwwerzeege bei der 75. Flèche du Sud
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.