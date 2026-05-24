E Sonndeg gouf beim Giro d'Italia déi 15. Etapp vu Voghera bis op Mailand gefuer. No 157 Kilometer war et op der Arrivée zu engem Sprint vun de véier Coureuren am Spëtzegrupp komm, dee sech fir de gréissten Deel vun der Course virum Peloton gehalen hat. Um Enn war et den Norweger Fredrik Dversnes Lavik, deen d'Dagesvictoire virun den dräi Italieener Mirco Maestri, Martin Marcellusi a Mattia Bais huele konnt. De Peloton ass mat 57 Sekonne Retard hannendrun ukomm.
Am General bleift de Jonas Vingegaard no sengem Exploit vum Samschdeg weider mat engem komfortabele Virsprong vun 2:26 Minutten op den Afonso Eulalio Leader. Och déi drëtt Plaz mam Felix Fall mat engem Ecart vun 2:50 Minutte bleift onverännert.
1 Dversnes Lavik Fredrik 3:03:18
2 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
3 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber ,,
4 Bais Mattia Team Polti VisitMalta ,,
5 Magnier Paul Soudal Quick-Step 0:57
6 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets ,,
7 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team ,,
8 Vernin Ethan NSN Cycling Team ,,
9 Penhoët Paul Groupama - FDJ United ,,
10 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 56:08:41
2 Eulálio Afonso Bahrain - Victorious 2:26
3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:50
4 Arensman Thymen Netcompany INEOS 3:03
5 Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 3:43
6 Pellizzari Giulio Red Bull - BORA - hansgrohe 4:22
7 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4:46
8 O'Connor Ben Team Jayco AlUla 5:22
9 Gee-West Derek Lidl - Trek 5:41
10 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:13