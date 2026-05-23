RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Giro d'Italia: 14. EtappJonas Vingegaard dominéiert an den Alpen an iwwerhëlt Rosa

RTL Lëtzebuerg
E Samschdeg huet de Jonas Vingegaard beim Giro d'Italia op eng impressionnant Aart a Weis de Rosa Trikot iwwerholl.
Update: 23.05.2026 19:51
© LUCA BETTINI/AFP

De Jonas Vingegaard vum Team Visma Lease a Bike huet sech an der Schlussmontée vun der 14. Etapp vun Aosta op Pila an den Alpen ronn 4,5 Kilometer virun der Arrivée ofgesat an d'Konkurrenz ëm den ale Leader Afonso Eulalio stoe gelooss. Mat senger drëtter Dagesvictoire huet hien och de Rosa Trikot iwwerholl.

Den Dän hat op der Arrivée eng Avance vun 49 Sekonnen op de Felix Gall aus Éisträich an 58 Sekonnen op den Australier Jai Hindley.

De Vingegaard geet elo mat enger optimaler Ausgangspositioun an enger Avance vun iwwer zwou Minutten an déi lescht Woch vum Giro d'Italia. Den Dän läit zwou Minutten a 26 Sekonne virum Afonso Eulalio. Drëtten ass de Felix Gall op zwou Minutten a 50 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 3:53:01
2 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 0:49
3 Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 0:58
4 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 1:03
5 Pellizzari Giulio Red Bull - BORA - hansgrohe ,,
6 Arensman Thymen Netcompany INEOS 1:23
7 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 1:35
8 Poels Wout Unibet Rose Rockets 2:08
9 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
10 Bernal Egan Netcompany INEOS ,,

De General

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 56:08:41
2 Eulálio Afonso Bahrain - Victorious 2:26
3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:50
4 Arensman Thymen Netcompany INEOS 3:03
5 Hindley Jai Red Bull - BORA - hansgrohe 3:43
6 Pellizzari Giulio Red Bull - BORA - hansgrohe 4:22
7 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4:46
8 O'Connor Ben Team Jayco AlUla 5:22
9 Gee-West Derek Lidl - Trek 5:41
10 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:13

Am meeschte gelies
Policepresenz schéngt gehollef ze hunn
Wochelaang Gewalt géint Schüler aus dem Lycée Ermesinde huet opgehalen
Audio
Tëscht Lëtzebuerg an Däitschland
Lescht Iwwerreschter vu Grenzkontroll op der A64 verschwonnen
Fotoen
12
Aarm trotz Aarbecht
Ass de Mindestloun ze niddereg oder sinn d'Loyeren ze héich?
Video
Audio
Déidlechst Minnenongléck a China zanter 17 Joer
Bilan un Doudesaffer no Gasexplosioun klëmmt op 90
Fotoen
Zéngdausende Leit evakuéiert
A Kalifornien riskéiert e Chimietank z'explodéieren
Weider News
Alberto Bettiol wënnt 13. Etapp am Giro
Giro d'Italia: 13. Etapp
Alberto Bettiol wënnt als Solist zu Verbania
1
XDS Astana Team Italian rider Alberto Bettiol celebrates as he crosses the finish line to win the 13th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Alessandria and Verbania, Italy, on May 22, 2026.
Giro d'Italia: 13. Etapp
Alberto Bettiol wënnt zu Verbania no Attack aus Echappée eraus, General onverännert
0
Bahrain - Victorious Belgian rider Alec Segaert celebrates as he crosses the finish line to win the 12th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Imperia and Novi Ligure, Italy, on May 21, 2026.
Giro d'Italia: 12. Etapp
Alec Segaert wënnt no spéider Attack
1
Giro d'Italia: 10. Etapp
Filippo Ganna wënnt souverän am Eenzelzäitfueren
2
Zwee Lëtzebuerger um Podium
Wenzel a Wallenborn iwwerzeege bei der 75. Flèche du Sud
Video
2019 ass den Tour fir d'lescht zu Reims passéiert
Tour de France 2028
Grand Départ zu Reims, net zu Lëtzebuerg
Video
Audio
30
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.