Op der drëtter Etapp vum Tour duerch Slowenien gouf et ee Succès am Sprint vum Australier Laurence Pithie. An der selwechter Zäit wéi de Gewënner kënnt de Mats Wenzel op déi 8. Plaz. Am General féiert och weider de Pithie. Op 26 Sekonnen ass de Wenzel och hei deen Aachten.
Am Tour de Suisse konnt den Jhonatan Narváez déi drëtt Etapp fir sech entscheeden. Leader am General bleift weider den Tadej Pogacar, deen och am Spëtzegrupp war an deen 12. ginn ass. Fir den Arthur Kluckers war et als 125. e Réckstand vu knapp 9 Minutten, sou datt sech säi Retard am General op méi wéi eng hallef Stonn beleeft.
Um Freideg ass och déi drëtt Etapp vum Tour duerch d'Belsch gefuer ginn. De Spuenier Alex Aranburu huet sech ronderëm Durbuy duerchgesat an ass doduerch neie Leader am General. Dem Lëtzebuerger Alex Kirsch säi Resultat louch zu deem Zäitpunkt nach net vir.