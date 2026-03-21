E Samschdeg stoung nees den italieenesche Klassiker Mailand - Sanremo um Programm. No 298 Kilometer war et op der Arrivée zu engem spannende Sprint tëscht dem Tadej Pogacar an dem Thomas Pidcock komm, an deem sech de Slowen knapp behaapte konnt. De Wout van Aert ass véier Sekonnen drop zesumme mam Peloton als Drëtten iwwer d’Arrivée gefuer. D’Plaz vum Kevin Geniets ass aktuell nach net gewosst.
Relativ fréi nom Depart huet sech e Grupp vun néng Coureuren un der Spëtzt vum Peloton ofgesat, dee sech tëschenzäitlech en Ecart vu gutt véier Minutten erausfuere konnt. Am Grupp waren néng Italieener a mam David Lozano an Alexy Faure Prost nach ee Spuenier an ee Fransous. Fir gutt 250 Kilometer huet sech de Grupp un der Spëtzt vun der Course gehalen, ma wéi et ze erwaarde war huet virun allem d’Ekipp UAE Team Emirates d’Vitess ëmmer weider ugezunn. De Spëtzegrupp huet donieft eng Rei Coureurë verluer a krutoch vun engem Verfollger-Grupp Drock gemaach. 33 Kilometer virun der Arrivée gouf et dann eng Chute vun de Favoritten Tadej Pogacar an dem Wout van Aert, si konnte kuerz drop awer och nees zréck an de Peloton fannen, deen tëschenzäitlech de Spëtzegrupp agefaangen huet.
De Pogacar huet sech séier no vir geschafft an huet et da 24 Kilometer viru Schluss mat enger Attack probéiert, op déi den Thomas Pidcok an de Mathieu van der Poel reagéiere konnten. De Slowen wollt et awer net bei deem Spëtzentrio beloossen an huet den Tempo ëmmer weider ugezunn. De Mathieu van der Poel hat ëmmer méi Schwieregkeeten drunzebleiwen an huet dann och misse lassloossen. De Pogacar a Pidcock sinn also zu Zwee an déi lescht gutt fënnef Kilometer gaangen an d’Decisioun sollt an engem Sprint op der Arrivée zu Sanremo falen, wou dann de Favorit Tadej Pogacar vun der Ekipp UAE Team Emirates nach déi séierste Been hat. Fir de Slowen ass et déi110. Profi-Victoire.