RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Optakt vum Tour de FranceAlex Kirsch: "Bei der Presentatioun gëtt engem bewosst, wéi grouss dës Course ass"

RTL Lëtzebuerg
De Coureur vu Cofidis ass fir déi drëtte Kéier beim Tour de France dobäi.
Update: 03.07.2026 17:00
© Val Wagner

E Samschdeg fänkt den Tour de France zu Barcelona mat engem Ekippenzäitfueren un. Als eenzege Lëtzebuerger ass den Alex Kirsch um Depart. Fir de 34 Joer ale Coureur konnt ee bei der Ekippepresentatioun gutt gesinn, datt den Tour de France déi gréissten a wichtegst Course op der Welt ass. Am RTL-Interview geet den Alex Kirsch op seng Aufgaben, déi eegen Ambitiounen an d'Wichtegkeet vu senger Fra a Famill u senger Säit an.

Op RTL kënnt Dir all d'Etappe vum Tour de France 2026 live kucken. Um RTL Play fannt Dir d'Etappen am Replay an och am Resumé. Alles ronderëm den Tour de France an e Gewënnspill gëtt et och an eisem Tour de France Dossier op RTL.lu.

D'Aufgaben iwwer déi nächst dräi Wochen

De Belsch Milan Fretin ass de Sprinter an der Ekipp Cofidis. De 25 Joer ale Coureur ass zu Genk gebuer a fiert d'Grande Boucle fir déi éischte Kéier. Déi grouss Nimm am Sprint heesche Jasper Philippsen, Tim Merlier oder och Olaf Kooij. Den Alex Kirsch ass sech bewosst, datt de Fretin nach net op dem Niveau vun den Top-Sprinter ass, gesäit awer am Tour eng Chance, fir awer eng Etapp ze gewannen. D'Aufgab ass et, fir de Fretin an déi beschtméiglech Positioun ze kréien an him Vertrauen ze schenken. Am Tour wieren d'Sprinter anescht wéi an all anere Courssen.

Den Alex Kirsch mat senge Coequipiere vu Cofidis (Drëtte vu riets)
Den Alex Kirsch mat senge Coequipiere vu Cofidis (Drëtte vu riets)
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Déi eegen Ambitiounen

Virum Optakt vun der Course fillt den Alex Kirsch sech gutt an ass zefridde mat senger Form. Den nationale Champion am Zäitfueren hat eng gutt Virbereedung an ass prett. Wann d'Méiglechkeet sech bitt, da géif den Alex Kirsch gären eemol op e Resultat fueren. D'lescht Joer huet awer gewisen, datt et net einfach ass, déi gutt Echappée ze erwëschen, an datt et ganz schwéier ass, aus sou engem Grupp raus ze gewannen.

D'Ënnerstëtzung vun der Famill

Dem Alex Kirsch seng Fra Sophie ass eng wichteg Stäip an der Karriär vum Coureur. Hiren Asaz erlaabt et dem Profi-Sportler, fir sech komplett op de Sport a seng Leeschtung ze konzentréieren. Fir dësen Tour de France reest d'Famill mat den dräi Kanner mat, fir de Papp ze ënnerstëtzen an ze motivéieren.

Am meeschte gelies
Et ass offiziell
De Julian Nagelsmann ass net méi däitsche Bundestrainer, Gespréicher mam Jürgen Klopp
30
Südfrankräich
3.000 Leit wéinst Bëschbränn evakuéiert
Nationale Basketball
Sparta Bartreng zitt Dammenekipp zeréck
11
Police deelt mat
Den 53 Joer alen Daniel Marcon ass erëmfonnt
Military Challenge 2026
38 Ekippen hu sech um an am Stauséi gemooss
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Vëlossport: 4-Länner-Championnat vun den U23
D'Damme-Course dëse Samschdeg vun 10:15 Auer un am Livestream
Video
Northcape-Tarifa Bicycle Adventure
Masuren, Kopernikus a vill Sonn a Polen fir de Ralph Diseviscourt
Fotoen
113. Editioun vum Tour de France
Ass den Tadej Pogacar och 2026 rëm net ze klappen?
Video
1
No Protest vu Mathieu Kockelmann
Arthur Kluckers verdeedegt Lëtzebuerger Championstitel
Video
1
Tour de France
Alex Kirsch geet fir Cofidis mat un den Depart
0
Championnat am Vëlosport
Arthur Kluckers gewënnt am Sprint viru Kockelmann a Wenzel
Video
Fotoen
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.