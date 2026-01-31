RTL TodayRTL Today
Volleyball-ChampionnatD'Mamer Damme verléieren 2:3 géint d'Gym Volley

Bei den Dammen a bei den Häre stinn e Samschdeg den Owend Matcher vum 13. Spilldag um Programm.
Update: 31.01.2026 21:52
Hären

Bei den Häre huet Fenteng sech doheem souverän 3:1 (25:12, 25:19, 23:25, 25:19) géint Esch duerchgesat. Béid Ekippe wäerten et net ënnert déi éischt 4 packen an deemno am Playdown spillen.

Dammen

Am Spëtzematch tëscht Mamer an der Gym Volley verléiert de Champion 2:3 (21:25, 25:19, 25:15, 13:25, 13:15). Et ass déi éischt Mamer Heemdefaite vun der Saison. Nodeems d’Gym den éischte Saz fir sech decidéiere konnt huet Mamer de Match gedréint an op 2:1 gestallt, ma d’Gym huet mat enger däitlecher Victoire am 4. Saz en decisive Saz erzwongen. Hei louch Mamer laang a Féierung, ma der Gym si beim Score vun 8:12 sechs Punkten um Stéck gelongen, soudass ee sech um Enn iwwer 2 Punkte ka freeën. Mamer bleift awer mat enger Avance vu 5 Punkten Tabelleleader, soudass dem Titelverdeedeger déi 1. Plaz bei nach engem verbleiwende Spilldag an der regulärer Saison net méi ze huelen ass.

Am fréien Owend huet Fenteng iwwerdeems 1:3 (16:25, 23:25, 25:20, 22:25) géint Esch verluer. Trotz der Escher Victoire steet allerdéngs scho fest, dass béid Ekippen an de Playdown mussen.

Donieft huet Stengefort sech souverän mat 3:0 (25:13, 25:12, 25:17) géint Bartreng duerchgesat. Och hei war scho gewosst, dass Stengefort an den Halleffinalle steet a Bartreng am Playdown spillt.

© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.