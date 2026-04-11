E Samschdeg den Owend gëtt déi éischt Finall vum Championnat tëscht Stroossen a Luerenzweiler gespillt.
Am Playdown hat Fenteng wéi erwaart keng Problemer an huet sech däitlech 3:0 (25:12, 25:23, 25:14) beim Tabelleleschten Amber-Lënster duerchgesat. Am zweete Match gouf et eng souverän Victoire fir Iechternach, déi sech 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) zu Esch behaapt hunn.
Am éischte Match vun de Finallen, déi am Best-of-Three-Modus gespillt ginn, konnt Mamer sech ganz knapp mat 3:2 (27:25, 14:25, 27:25, 15:25, 15:13) géint d’Gym Volley behaapten. Nodeems deen éischte Saz knapp u Mamer gaangen ass, konnt d’Gym relativ däitlech nees egaliséieren. D’Sätz 3 a 4 haten en änleche Verlaf wéi déi zwee éischt, soudass d’Decisioun huet mussen am 5. Saz falen. Hei louch Mamer 14:9 a Féierung a konnt sech no 4 verpasste Matchbäll dunn och d’Victoire sécheren.
Am Playdown gouf et zum Optakt vum 4. Spilldag eng Néierlag fir Esch, déi sech mat 1:3 (13:25, 18:25, 25:22, 18:25) géint Iechternach hu misse geschloe ginn.