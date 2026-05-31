RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Artistescht SchwammenLëtzebuerg trëtt fir eng éischte Kéier mat enger Ekipp op der Jugend-Europameeschterschaft un

Bern Thill
D'Jugend-Europameeschterschaft ass vum 4 - 7. Juli an der Coque
Update: 31.05.2026 19:30
Artistescht Schwamme soll zu Lëtzebuerg mei populär ginn
D'Jugend-Europameeschterschaft ass vum 4 - 7. Juli an der Coque

De SyncroCup, organiséiert vum Swiming Lëtzebuerg, ass mat 33 Editiounen e sportlecht Traditiouns Evenement. Dëst Joer gouf et eng Neierung. Fir déi Éischte Kéier huet nämlech eng Lëtzebuerger Jugendnationalekipp vum artistesche Schwammen deelgeholl. Des Ekipp gouf haaptsächlech op d’Bee gestallt, fir un der Jugend-Europameeschterschaft deelzehuelen, déi vum 4. bis zum 7. Juli an der Coque wäert stattfannen. Dëst huet eng staark Motivatioun bei de jonken Athletinnen entwéckelt.

D’Trainingsintensitéit ass op 22 Stonnen an der Woch erhéicht ginn an et gouf u 6 Kompetitiounen am Ausland deelgeholl.

Déi jonk Schwëmmerinne wëllen natierlech Lëtzebuerg esou gutt wéi méiglech op der internationaler Bün vertrieden. An dat ass kaum méiglech ouni intensiv Preparatioun.

Déi Ukrainesch Trainerin, Katerina Podgurska, ass zefridde mat der Entwécklung vun hirem Team.

Duerch des grousst europäescht Event wëll d’Federatioun des Waassersportaart dobausse méi visibel maachen an et gëtt gehofft, dass méi jonk Leit d’artistescht Schwamme wäerten entdecken.

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der Féitsch
37 Joer alen Automobilist stierft no Kollisioun mat Bam
Fotoen
Finall vun der Champions League
PSG verdeedegt säin Titel am Eelefmeterschéissen
Video
40
Sonndesinterview: Gebridder Gutenkauf an den Ettelbrécker Basket
"Wichteg ass et, mat der Fra ofzeklären, wat ee wëlles huet"
Video
Fotoen
1
Gefaarte Chaos ass ausbliwwen
Dausende Leit hunn op der Brenner-Autobunn géint den Trafic demonstréiert
Aus dem CGDIS-Bulletin
Persoun blesséiert no Kollisioun tëscht Auto a Moto
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Tëschebilan
Chester Kieffer iwwerzegt am Carrera Cup Däitschland
Video
0
Zil ass Wierkspilot ze ginn
Lenny Kieffer: Vum Simulator an de Cockpit
Video
0
Team Visma Lease a Bike Danish rider Jonas Vingegaard wearing the overall leader's pink jersey cycles past the Altare della Patria - Vittoriano monument at Piazza Venezia, during the 21th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race of 131km from Rome to Rome, Italy, on May 31, 2026.
Giro d'Italia: 21. Etapp
Jonas Vingegaard wënnt fir eng éischte Kéier de Giro d'Italia
0
Barrage am Futtball
No Verlängerung: Biwer steigt no 4:1-Victoire géint d'Fiels an déi 1. Divisioun op
Fotoen
0
Team Aprilia Racing's Marco Bezzecchi celebrates with his team after the Italian Moto GP Grand Prix at Mugello circuit, in Mugello, near Florence, on May 31, 2026. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
MotoGP
Souverän Start-Zil-Victoire fir de Marco Bezzecchi
0
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp L
Manuel Cardoni: England huet eng héich Qualitéit, awer och héich Erwaardungen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.