D‘Rekord-Tennisspillerin Serena Williams huet wëlles, d'nächst Woch erëm bei engem WTA-Tournoi unzetrieden. Dat véier Joer, nodeems si vum Profi-Tennis zeréckgetrueden ass. Déi haut 44 Joer al Ikon huet 23 Grand-Slame gewonnen a war 319 Wochen op Plaz 1 vun der Weltranglëscht. Nächst Woch huet si eng Wildcard, fir am Doubel bei engem Tournoi zu London unzetrieden.
Hir Schwëster Venus ass nach sporadesch op Tournoien aktiv. Bei den Australian Open am Januar war déi 45 Joer al Spillerin mat enger Wildcard ugetrueden, awer net iwwert déi éischt Ronn erauskomm.