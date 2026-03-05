RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

17 Athleten aus 8 SportaartenParalympesche Comité huet Sportler fir déi dräi Kadere presentéiert

Jana Peters
Zwee vun de Sportler sinn am Elitekader, siwen am Promotiounskader an aacht am Cadre Fédéral vum paralympesche Comité
Update: 06.03.2026 03:47
D'Kaderathlete vum Lëtzebuerger paralympesche Comité bei der Presentatioun de 5. Mäerz 2026.
D’Kaderathlete vum Lëtzebuerger paralympesche Comité bei der Presentatioun de 5. Mäerz 2026.
© Jana Peters

A Präsenz vun der Sportsministesch Martine Hansen goufen en Donneschdeg den Owend am Rehazenter d’Kadere vun dem Paralympesche Comité virgestallt. Am ganze sinn 17 Athleten aus aacht Sportaarten an dräi Kadere vertrueden.

Am Elite-Kader sinn de Steve Nothum am Para-Trappschéissen an de Matteo Scuto am Para-Dëschtennis. Si hunn allebéid d’lescht Joer op internationalem Niveau gutt Leeschtunge gewisen.

Am Promotiounskader sinn déi Athleten, déi um Sprong si fir an den Elitekader, a sech an de leschte Jore schonn duerch hir Leeschtunge bemierkbar gemaach hunn. Dëst sinn d’Katrin Kohl an den Massimo Saputo allebéid an der Para-Liichtathletik, de Philippe Hein am Para-Dëschtennis, d’Liz Conzemius an den Nicolas Berot am Ceci-Tennis, de Joe Schmit am Para-Klammen an de Roberto Lomba am Para-Judo.

Kaderpresentatioun vun dem Paralympeschen Comité (5.3.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am drëtte Kader, dem Cadre Fédéral, sinn direkt aacht Para-Athlete vertrueden, dëst sinn d’Caecilia Riedl am Para-Judo, den Ashish Ramsurrup an der Para-Liichtathletik, de Roby Mangen am Para-Dëschtennis, d’Sandra Schwinninger am Para-Schwammen, den Amsal Redzepovic, de Paul Kremer, den Carlos Neves an d’Andreia am Para-Cycling.

Déi jéngste Kaderathletin ass mat 14 Joer d’Caecilia Riedl déi grouss Nowueshoffnung am Para-Judo.

Am meeschte gelies
6. Dag vum Krich am Noen Osten
Libanon mëscht sech an, Pëtrolspräisser klammen, Trump gëtt sech 15 vun 10 Punkten
Video
Sollt Fransouse rapatriéieren
Fliger vun Air France konnt wéinst Rakéitebeschoss net zu Dubai landen
Police
Dat 12 Joer aalt Sophia Vakova gëtt zënter dem Mëttwoch vermësst
Krich am Noen Osten
Luxair-CEO ass "immens houfreg", nodeems iwwer 200 Leit rapatriéiert goufen
Video
Fotoen
15
Naturverwaltung confirméiert
Am Raum Wëntger gouf e Wollef nogewisen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Lindsey Vonn beim offiziellen Training vun den Olympesche Wanterspiller 2026, een Dag virun hirer schwéierer Chutte.
Zréck am Fitness
No schwéierer Chute bei Olympia: Lindsey Vonn mécht éischt Schrëtt vun aktiver Reha
Video
"I am the greatest!"
Haut virun 62 Joer
Aus dem Cassius Clay gëtt de Muhammad Ali
0
Auszeechnung als Sportler vum Joer
Ruben Querinjean dankbar fir Lëtzebuerger Ënnerstëtzung
Video
2
Neien nationale Rekord iwwer 200 Meter
Patrizia van der Weken an Héichform
Video
Liichtathletik: Individuell Indoor Meeschterschaften
7. nationalen Titel iwwer 60m fir d'Patrizia Van der Weken
Video
Fotoen
0
Sprangreiden
1. Plaz fir de Victor Bettendorf zu Valencia
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.