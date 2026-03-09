RTL TodayRTL Today
Coupefinallen am nationalen TennisTitele fir Esch bei den Hären a fir d'Spora bei den Dammen

Tom Nols
Am CNT zu Esch-Uelzecht sinn d'Coupefinallen am nationalen Tennis gespillt ginn.
Update: 09.03.2026 14:12
D'Coupegewënner 2026 bei den Dammen a bei den Hären
© FLT / Laure Felgen

Péiteng ouni Chance géint d’Spora bei den Dammen

D’Spillerinne vun der Spora Marie Weckerle, Lucie Rabiot, Deborah Kerfs a Caroline Daxhelet konnte sech an der Dammefinall kloer mat 4:0 géint den TC Péiteng (Polina Bakhmutina, Gina Veyder, Laura Correia an Helene Scholsen) behaapten. D’Partie war schonn no de Simpelen decidéiert, sou datt d’Dubbele guer net méi gespillt goufen.

D'Resultater bei den Dammen
© FLT

D’Häre vun Esch wanne géint d’Spora

Bei den Hären hu sech de Metti Reiter, den Noe Plique, den Can Ayral an de Raphael Calzi vum TC Esch mat 5:3 géint d’Spora duerchgesat, déi mat hire Spiller Ugo Nastasi, Olivier Mutis, Théo Herrmann an Antoine Monaco ugetruede waren.

D'Resultater bei den Hären
© FLT

D’Fotoe vun de Coupe-Finallen:

Coupefinallen am Tennis 2026

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

