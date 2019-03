Zënter gutt 20 Joer schafft den Eric Bintz schonn als Museksproduzent ...

... hei zu Lëtzebuerg an am Ausland. Ënnert dem Kënschtlernumm Cehashi huet hien sech eng Identitéit an der Hip Hop Welt opgebaut. Mir hunn den Eric Bintz an de Studio begleet an hunn och seng musikalesch Wuerzelen entdeckt.

