Schreiwen ass d'Passioun vum Kultur-Journalist a Schrëftsteller Jeff Schinker.

Bicher a Bicherkriticke schreiwen, fir de Jeff Schinker ass et dacks schwéier vun enger Roll an déi aner ze klammen. An der Artbox huet hien eis mat op déi Plazen geholl, wou hie seng Texter, Stécker an Erzielunge verfaasst.

Wat Leeft!?

- 120 000 Visiteuren am Lëtzebuerger Pavillon zu Venedeg

- "De Buttek" - Film vum Luc Feit

- "Dealing with Clair"@Kapuzinertheater

- Snarky Puppy@Rockhal

D'Artbox ëmmer samschdes um 19.00 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou d'Emissioun duerno och am Replay ze fannen ass.