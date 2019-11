"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

Nach méi Plaz, nach méi Konscht, nach méi Leit.

De leschte Weekend war schonn déi 5t Editioun vun der Artweek. No Art war derbäi an huet den Organisateur Alex Reding begéint an e Gespréich gefouert mam Kënschtler Tom Flick an dem Galerist Gérard Valerius.

D'Claudia Kollwelter huet sech iwwer de Marché vun de Konschtfoiren informéiert an d'Patricia Baum stellt de Salon vum CAL vir, dee scho säin 126 Gebuertsdag feiert.

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.

